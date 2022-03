Staatssecretaris Eric van der Burg spil in opvangcrisis: ’Betrouwbaar, maar geen softie’

Premium Buitenland

Wat bezielt Vladimir Poetin? ’Hij is een beetje in paniek, lijkt het’

Nu de oorlog in Oekraïne bepaald niet volgens plan verloopt, grijpt Vladimir Poetin in. Hij ontslaat generaals, praat over het gebruik van kernwapens en hint op zuiveringen van de Russische bevolking. Wat is er aan de hand met Poetin? „Hij is een beetje in paniek, lijkt het.”