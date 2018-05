Chinees vliegtuig maakt noodlanding na breken cockpitraam

Voor vlucht 3U8633 werd een noodlanding gemaakt in Chengdu, een stad in het zuidwesten van China. De copiloot kreeg brokstukken in zijn gezicht en liep verwondingen op aan zijn heup. Een tweede bemanningslid raakte lichtgewond. Andere inzittenden bleven ongedeerd.

Er is een onderzoek geopend naar het incident, schrijft Reuters.