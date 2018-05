Nederlanders drinken iets meer

Per persoon kwam het gebruik vorig jaar neer op 7 liter pure alcohol, stelt het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP vast aan de hand van cijfers van de Nederlandse Brouwers, de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij werd wel echt iedereen meegeteld, onder wie baby's en onthouders.

In 2016 werd per hoofd van de bevolking 6,92 liter alcohol geconsumeerd. De stijging deed zich voor bij bier (meer speciaal-bieren), wijnen (vooral champagne) en gedistilleerd.

In 1960 waren de cijfers wel anders: toen sloegen de Nederlanders per jaar nog maar 2,5 liter pure alcohol per persoon per jaar achterover. Nog geen twintig jaar later, in 1979, werd met 9 liter veel uitbundiger het glas geheven. In de jaren negentig zette het gebruik een daling in.