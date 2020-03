Voetballer knock-out na trap tegen keel

De voetballer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd tijdens de wedstrijd tussen het vierde en zesde elftal vol op zijn strottenhoofd geraakt. „De speler ging meteen naar de grond en was bewusteloos”, zegt een man die de botsing gadesloeg tegen Omroep Gelderland.

112 werd daarop meteen ingeschakeld. Een traumahelikopter, twee ambulances en ook de politie kwamen ter plaatse.

’Geen kwaad in de bedoeling’

Van opzet was geen sprake, zegt voorzitter Danny Oudsen tegen de Gelderlander. „Het gebeurde in het heetst van de strijd. De jongen die hem raakte is ook erg geschrokken. Er zat uiteraard geen kwaadwilligheid in.”