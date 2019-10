Kabinet onderzoekt drempelwaarde stikstof

Dat heeft minister Schouten (Landbouw) gezegd in aanloop naar het grote bouwprotest op het Malieveld. De bouwwereld en werkgevers roepen het kabinet al weken op om zo’n drempel in te stellen.

Schouten zegt die wens te begrijpen: „Ik ben nu met de Raad van State bezig om te kijken of ik zo’n drempel zo snel mogelijk kan invoeren. We moeten het deze keer wel echt juridisch helemaal rond hebben, want een bouwbedrijf heeft er niets aan als het een vergunning krijgt die niet overeind blijft.”

De CU-bewindsvrouw kan nog niet zeggen wanneer ze het rond denkt te hebben: „We proberen het zo snel mogelijk te doen. Hoe sneller hoe beter.” De minister benadrukt wel dat er maatregelen moeten worden genomen om kleine hoeveelheden stikstofuitstoot wel te compenseren. Over de hoogte van de drempel -hoeveel stikstof mag er wél in de natuur landen- kan de bewindsvrouw ook nog niet zeggen.