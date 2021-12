Moord op psychologe Els Slurink: verdachte in februari voor de rechter

De zaak tegen de ontkennende 45-jarige inwoner van Geldrop zou aanvankelijk woensdag inhoudelijk worden behandeld, maar werd eerder uitgesteld wegens een wissel van advocaten en nog lopend onderzoek. De komende tijd wordt het laatste onderzoek uitgevoerd. De rechtbank verwacht dat het volgende maand afgerond kan zijn.

De al bijna 25 jaar lang onopgeloste zaak kwam eerder dit jaar aan het rollen door hernieuwde aandacht, aangejaagd door een coldcaseteam. Het publiek werd gevraagd informatie te delen met de politie. Vervolgens bleek dat er dna-sporen waren die wat justitie betreft te linken zijn aan A.

Handschoenen

Advocaat mr. Knol van A. vroeg bij de rechtbank om aanvullend dna-onderzoek. „Dat gaat om nader onderzoek naar handschoenen en de hoeveelheid dna.” De officier van justitie heeft geen bezwaar tegen het sporenonderzoek. „Maar de handschoenen zijn niet meer beschikbaar voor onderzoek.” De rechtbank erkende de onmogelijkheid van het onderzoeken van de handschoenen. „Dan houdt het op.”

Van dna-sporen onder de nagels van het slachtoffer wordt nog uitgezocht wat de hoeveelheid kan betekenen voor wat er is gebeurd. „Dat moet zo snel mogelijk”, aldus de officier. Dat speurwerk richt zich op onder meer ’activiteiten’ die het dna onder de nagels brachten.

Schaar

Els Slurink werd in maart 1997 gedood, vermoedelijk door een steek met een schaar. Dat gebeurde thuis in haar woning aan het Van Brakelplein in de stad Groningen. Aan sporen bleven een vingerafdruk op een glas, een voetafdruk van kistjes in de tuin bij het appartement en dna onder nagels van het slachtoffer achter. Maar een oplossing liet op zich wachten.

Eerder dit jaar werd daarom via schermen in de binnenstad en posters in de stad Groningen weer aandacht gevraagd voor de zaak, die in het noorden door velen nooit vergeten was. Het bleek later dat de huidige verdachte al langer in beeld was bij de politie. Zijn eerdere raadsman wilde dat er werd gekeken naar alternatieve oorzaken voor het achterblijven van het aangetroffen dna onder de nagels van Slurink.

Verdachte Jahangir A. was in de periode van de moord veelpleger in Groningen. Hij werd in 1996 veroordeeld voor een poging tot doodslag.

De zaak gaat inhoudelijk verder op 15 en 16 februari 2022.