Italië dicht bij akkoord over nieuwe coalitie

President Sergio Mattarella. Ⓒ EPA

ROME - De Vijfsterrenbeweging (M5S) en de Lega in Italië zijn dicht bij een akkoord over de vorming van een coalitieregering. Later maandag gaan de leiders van de partijen kort na elkaar met president Sergio Mattarella praten om uitleg te geven over het beleid dat ze willen uitvoeren.