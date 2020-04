Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko naar Nederland

Er zitten zo’n 3000 Nederlanders vast in Marokko die wegens de coronacrisis niet terug kunnen. De groep die naar verwachting zondag terugkeert is volgens Achahboun samengesteld op basis van urgentie, waarbij het onder meer gaat om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. De Marokkaanse overheid zou een lijst met urgente gevallen hebben gekregen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wilde vrijdagochtend niet ingaan op signalen dat dit weekend een aantal Nederlanders vanuit Marokko, naar Nederland kan terugvliegen. Hij zei dat hij zich „volledig inzet” voor de terugkeer van de Nederlanders die vanwege de lockdown in dat land niet naar huis kunnen.