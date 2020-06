Profiel advocaat Peter Schouten: grote mond, klein hartje

Peter Schouten: „In Mexico worden ieder jaar 25 advocaten vermoord. Daar blijven ze ook gewoon hun werk doen.” Ⓒ ANP

Amsterdam - Grote mond, klein hartje. Dat is de Bredase oud-journalist en strafpleiter Peter Schouten ten voeten uit. Vlak na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 was hij er al als de kippen bij om zich aan te melden als nieuwe raadsman.