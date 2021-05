Britse tiener aangeklaagd voor neerschieten BLM-activiste

Johnson (27) was zondag in de vroege uurtjes bij een huisfeest in de wijk Southwark toen vier mannen in zwarte kleding vanuit de tuin het huis binnenkwamen en het vuur openden. Johnson werd daarbij in het hoofd geraakt.

De Britse politie pakte woensdag vijf personen op in verband met het schietincident. Vier van de arrestanten kwamen twee dagen later op borgtocht vrij. De vijfde persoon, een 18-jarige man uit de Zuid-Londense wijk Lewisham blijft voorlopig in hechtenis en wordt zondag aan de rechter voorgeleid.

Sasha Johnson geldt als een actief deelnemer aan de Britse Black Lives Matter-beweging en is lid van de Taking The Initiative Party. Hoewel de politie heeft gezegd dat Johnson niet vanwege haar activisme is neergeschoten, heeft haar partij wel zorgen geuit over haar veiligheid.