Nederland roept op tot snelle uitslag Surinaamse verkiezingen

„De missiehoofden hopen dat de voorlopige resultaten spoedig gepubliceerd worden. Het Surinaams electoraat heeft recht op een proces waarbij de bevoegde autoriteiten de resultaten op een transparante en tijdige manier presenteren”, zo schrijft de ambassade.

Definitieve uitslag blijft uit

Ook roepen zij alle partijen op de uitslag van de verkiezingen te respecteren. De verkiezingen vonden afgelopen maandag plaats. Hoewel de uitslagen van inmiddels 99,5% van de stembureaus zijn verwerkt, wordt de definitieve uitslag om onduidelijke redenen nog steeds niet bekendgemaakt. De uitslagen van drie stembureaus uit Paramaribo moeten nog verwerkt worden.

Uit gegevens van het Onafhankelijk Kiesbureau blijkt dat het om in totaal 1086 stemmen gaat die nog niet zijn opgenomen. De VHP van Chan Santokhi en de NDP van Desi Bouterse ontlopen elkaar hierin nauwelijks. De kans dat de verwerking van deze laatste stembureaus voor significante verschuivingen zal zorgen in de huidige zetelverdeling is dan ook nihil. De VHP staat nog altijd op twintig zetels, de NDP van president Desi Bouterse op zestien. ABOP van Ronnie Brunswijk is de derde partij met acht zetels. De NPS komt uit op drie zetels en PL op twee.

"Met deze cijfers ben je in de oppositie"

De ondervoorzitter van de NDP en minister van Sociale Zaken, André Misiekaba, liet vrijdag al weten zich neer te leggen bij een verkiezingsnederlaag. „Met deze cijfers ben je in de oppositie. Ik verwacht geen verschuivingen meer. Maar de kansen van de partij zijn niet helemaal uitgespeeld. Het laatste woord is nog niet gezegd. De voorzitter (Bouterse, red.) is bezig om een coalitie te vormen. We zullen horen of dat lukt of dat we in de oppositie plaats moeten nemen.”

Donderdag maakte de Surinaamse president Desi Bouterse bekend een landelijke hertelling van de stemmen te willen. Ⓒ ANP

De huidige coalitiepartner van de NDP, BEP, heeft echter tegenover het Surinaamse radiostation ABC al laten weten open te staan voor samenwerking met de VHP. Zonder steun van BEP, goed voor twee zetels, heeft Bouterse te weinig mandaat om een presidentschap van Santokhi in het parlement te kunnen blokkeren. De huidige oppositiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zullen zaterdagmiddag 16 uur Surinaamse tijd een persconferentie beleggen waarin zij zullen verklaren een regeercoalitie te gaan vormen.

Doordat de verkiezingsuitslag nog altijd niet bekend is gemaakt, gonsde het de afgelopen dagen in Suriname van de geruchten over grootschalige verkiezingsfraude van de NDP waar zelfs de kleinzoon van Desi Bouterse, Walter Bouterse, bij betrokken zou zijn. Donderdag maakte Desi Bouterse bekend een landelijke hertelling te willen, hetgeen volgens de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau niet mogelijk is.