BuZa: ga niet meer naar het buitenland

Het reisadvies houdt in dat voor alle landen de komende periode code oranje van kracht is. Volgens een woordvoerster van het ministerie is nog nooit eerder een dergelijk reisadvies gegeven.

Het ministerie adviseert mensen die de komende weken op reis willen gaan die uit te stellen of te annuleren.

Wie in het buitenland is, moet zich afvragen of z’n verblijf noodzakelijk is en of er mogelijkheden zijn tot vertrek. Dat is immers nog niet zo makkelijk, aangezien veel landen de grenzen hebben gesloten. Het ministerie zoekt met de reisbranche per land uit of het Nederlanders kan laten terugkeren naar huis. „U kunt op ons rekenen”, zegt minister Blok (Buitenlandse Zaken).

Schengenzone op slot

Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten, tenzij hun trip essentieel is. Dat hebben de EU-leiders na een videoconferentie over de bestrijding van het coronavirus besloten.

Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers.

Volgens Blok valt het niet uit te sluiten dat landen de komende dagen meer maatregelen nemen die de Nederlandse reiziger raakt.

