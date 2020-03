Rutte: ga niet op vakantie

Premier Rutte maakte dit dinsdagavond bekend nadat hij via een videoverbinding had vergaderd met zijn collega-EU-leiders. Het is een advies, benadrukt Rutte. „Iedereen moet zelf de afweging maken.” Op reis gaan voor een strandvakantie is sowieso niet handig, maar als iemand per se naar het buitenland moet voor bijvoorbeeld een begrafenis dan moet die persoon dat zelf beslissen of dit verstandig is. Een terugreis kan een probleem zijn aangezien het vliegverkeer grotendeels plat ligt en het onduidelijk is hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

Het betreft een specifiek Nederlandse maatregel. Volgens Rutte is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken bijna ondoenlijk om alle Nederlanders die in het buitenland in de problemen zijn geraakt terug te halen. Met Marokko zijn nu bijvoorbeeld problemen, vandaar zijn advies: blijf voorlopig gewoon thuis, vakantie heeft even geen prioriteit.

Buitengrenzen EU op slot

De buitengrenzen van de EU gaan dertig dagen op slot voor alle niet-essentiële reizen, hebben de EU-landen gezamenlijk besloten. Volgens Rutte wil Nederland deze maatregel zo snel mogelijk uitvoeren en treedt het kabinet zo spoedig mogelijk in overleg met bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen die nog vluchten van buiten de Unie uitvoeren.

Rutte hoopt dat de maatregel ertoe zal leiden dat de Europese binnengrenzen openblijven. Een negental EU-landen heeft naar aanleiding van het coronavirus de grenzen (deels) dichtgegooid. „De druk op het sluiten van de binnengrenzen zal afnemen”, aldus Rutte. Hij vreest problemen met bevoorrading. „Als Nederlandse vrachtauto’s vaststaan bij de Pools-Duitse grens dan is dat een probleem.”

