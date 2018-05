Vijf nieuwe namen op Krim-sanctielijst

Oekraïense militairen kijken naar een Russisch oorlogsschip voor de kust van Sebastopol. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Vanwege hun betrokkenheid bij het organiseren van de Russische presidentsverkiezingen op de door Rusland ingelijfde Krim heeft de Europese Unie vijf nieuwe namen op de sanctielijst gezet. Het vijftal had leidinggevende taken in de verkiezingscommissies van de Krim of de stad Sebastopol.