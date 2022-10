Niet zijn tweelingbroer maar Rick K. (28) verkrachtte vrouw (76): celstraf van 45 maanden

Volgens het dna-onderzoek is het echter meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker dat Rick K. de vrouw in juli 2019 heeft verkracht dan dat zijn eeneiige tweelingbroer dit heeft gedaan. De 76-jarige vrouw deed aan nordic walking toen ze op klaarlichte dag werd aangevallen. Een man trok haar broek naar beneden en misbruikte haar. Op de broekband bleef een dna-spoor achter van de belager.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg in augustus 2020 de opdracht om onderzoek te doen naar mogelijke verschillen in het dna-profiel van deze eeneiige tweelingbroers. De vijf bruikbare verschillen die werden ontdekt, hebben volgens de rechtbank voldoende bewijskracht om deze verdachte als dader te veroordelen.

De rechtbank hecht veel waarde aan het oordeel van de deskundigen die dit onderzoek hebben verricht, zei de rechter. Ook al is dit niet eerder zo uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog bewijzen te vinden in de telefoongegevens van K. en de getuigenverklaringen van mensen die op het moment van de verkrachting in het natuurgebied verbleven. Bovendien werd het alibi van K. ontkracht door zijn vrienden.

’Ronduit schokkend’

Het OM had eerder drie jaar cel geëist tegen K. De straf van de rechtbank valt hoger uit dan de strafeis vanwege de hoge leeftijd van het slachtoffer. K. bleef bovendien stellig ontkennen, ondanks de bewijzen die zich tegen hem opstapelden. De man probeerde de schuld in de schoenen van zijn tweelingbroer te schuiven. „Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, dat is ronduit schokkend”, zei de rechter.

De man kreeg de straf ook voor het mishandelen van zijn ex-vriendin in 2017 en 2018. K. is verstandelijk beperkt en heeft een ontwikkelingsstoornis. Hij is daardoor licht verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter besliste dat de man per direct teruggaat naar de gevangenis.