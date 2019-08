Tob Cohen (r) en zijn vrouw.

NAIROBI - Voor de Keniaanse politie is Sarah Wairimu, de vrouw van voormalig Philips-topman Tob Cohen, de ’primaire verdachte’ in de verdwijningszaak van de Nederlandse ondernemer. Hoofdinspecteur George Kinoti houdt er zelfs ernstig rekening mee dat zij direct verantwoordelijk is voor de moord op haar echtgenoot.