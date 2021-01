Eerste thuiswonende 90-plussers krijgen vaccin

Een 90-plusser krijgt een prik toegediend in Apeldoorn. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

APELDOORN - De vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen, is dinsdag begonnen. De eerste hoogbejaarde dames en heren kregen hun vaccinatie in een sporthal in Apeldoorn.