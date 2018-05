Treinverkeer tussen Alphen en Gouda hervat

De treinen kunnen weer rijden doordat ze via een andere spoorbrug geleid worden, zo maakt ProRail bekend. Door het incident rijden wel minder treinen dan gebruikelijk tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen en Gouda.

Zware schade

De brug heeft zware schade opgelopen. De brug is van zijn plek verschoven en omdat een deel ervan draait om schepen door te laten, is het plaatsen van extra ondersteuning van de brug geen gemakkelijke operatie, aldus ProRail.

Momenteel onderzoeken experts hoe de brug zo snel mogelijk kan worden hersteld. ProRail hoopt later maandag aan te kunnen geven wanneer de werkzaamheden aan de brug zijn afgerond en de brug weer functioneert. Volgens een woordvoerder moet besloten worden of er een tijdelijke of definitieve oplossing wordt genomen.

’Mogelijk meer tijd nodig’

„Mogelijk komt het treinverkeer weer volledig op gang, maar andere scenario’s zijn ook denkbaar. Bijvoorbeeld dat het treinverkeer wel weer kan worden opgestart, maar dat de doorgang voor hoge schepen nog beperkt blijft. Ook is het mogelijk dat we meer tijd nodig hebben om het treinverkeer via deze brug te herstellen”, aldus de woordvoerder.

ProRail en andere partijen doen onderzoek naar de oorzaak van het incident. Omroep West meldt via een ooggetuige dat het schip te hoog beladen was. De woordvoerder van ProRail zegt dit bericht ook te hebben gezien, maar kan het niet bevestigen.