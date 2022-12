LIVE | Advocaat: Koninklijke Marechaussee selecteert mensen niet op basis van huidskleur en ras

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De Koninklijke Marechaussee is onder meer belast met het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) in het kader van de bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding. Met dit doel is de Koninklijke Marechaussee bevoegd om personen die net de Nederlandse grens zijn gepasseerd staande te houden ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Appellanten, natuurlijke personen en belangenorganisaties zijn van mening dat de Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van MTV-controles risicoprofielen gebruikt en selectiebeslissingen neemt waarvan etniciteit deel uitmaakt. Zij stellen dat dit in strijd is met het discriminatieverbod. Zij vorderen daarom dat de Nederlandse Staat wordt bevolen deze praktijk te beëindigen.

Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga stapte naar de rechter nadat hij vier jaar geleden op Eindhoven Airport voor de zoveelste keer uit de rij werd geplukt voor een nadere controle. Volgens de advocaten van Bamenga, Thijs van Aerde en Jelle Klaas, maakt de marechaussee niet op basis van concrete geïndividualiseerde verdenkingen een selectie. Het gaat om de vraag hoe waarschijnlijk het is dat diegene de norm zal overtreden en gecontroleerd moet worden.

Bamenga stond in juni 2021 voor de rechter. Hij vertelde toen dat hij uit de rij werd gehaald omdat hij voldeed aan een risicoprofiel. Hij was naar eigen zeggen goed gekleed, liep vlot, reisde alleen en oogde niet Nederlands. De rechter besliste toen dat het observeren van etniciteit niet in strijd is met het verbieden van discriminatie. Wat de rechter betrof mocht de Koninklijke Marechaussee de controles op dezelfde manier blijven uitvoeren.

Staat

Advocaat Cécile Bitter krijgt het woord namens de Staat. Zij zegt dat de marechaussee zich verzet tegen de indruk die door de andere partij wordt gewekt, dat alleen geselecteerd wordt op basis van huidskleur en ras. „Iemand wordt niet geselecteerd omdat hij of zij een andere etniciteit heeft. Ras is geen objectieve aanwijzing voor illegaal verblijf. En wordt dus ook niet zo ingezet.”

De marechaussee wil niet etnisch profileren, en doet dat ook niet, zegt Bitter. „Het werkt ook niet. Het is niet effectief”, zegt de advocate.