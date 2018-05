Informatiebeveiliging e-health nog onvoldoende

E-health is een verzamelnaam voor uiteenlopende digitale toepassingen om de gezondheidszorg beter en goedkoper te maken. Voorbeelden daarvan zijn een medisch consult via een webcam, een patiënt die met een app zelf zijn lichaamsfuncties in de gaten houdt en een arts die op afstand met behulp van een robot een operatie doet.

„Veel zorginstellingen hebben al een duidelijke visie op e-health, maar vinden het nog moeilijk om die zorgvuldig in de praktijk te brengen”, aldus de inspectie. Volgens de toezichthouder moeten zorginstellingen meer doen om de risico’s van deze elektronische zorg via internet in kaart te brengen. De inspectie gaat dit jaar verder met onderzoek naar de beveiliging van informatie bij deze vorm van zorg.