Eindelijk gerechtigheid voor Dutchbat III

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er gerechtigheid voor Dutchbat III, de Nederlandse blauwhelmen die in de jaren 90 van de vorige eeuw door de regering op een kansloze vredesmissie werden gestuurd om de strijdende partijen in voormalig Joegoslavië uit elkaar te houden. Met hun veel te lichte bewapening, destijds besloten om niet te provocerend over te komen op het missiegebied, waren ze bij voorbaat kansloos tegen de tanks van de Servische generaal Mladic, waardoor de moord op duizenden Bosnische moslimmannen, de grootste genocide na de Tweede Wereldoorlog, niet kon worden afgewend.