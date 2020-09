Filmende motorrijders dollemansrit A16 aangehouden: ’Poging doodslag’

De twee mannen zijn woensdagochtend gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag. Hun rijbewijzen zijn ingenomen. De politie meldt verder dat de identiteit van de derde verdachte bekend is. Hij wordt opgeroepen zich te melden.

Naar aanleiding van het filmpje startte de politie een onderzoek. Aan de hand van beelden van verkeerscamera’s en door tips van burgers is de identiteit van de mannen achterhaald. Eind augustus doorzocht de politie al een van hun woningen en werd er onder andere beslag gelegd op elektronische apparaten en één motor. Afgelopen weekend is nog een motor in beslag genomen.

Sociale media

Afgelopen maand ging er op sociale media een filmpje viraal waarop te zien is dat drie motorrijders in 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden over de A16. Daarbij haalden ze het overige verkeer zowel links als rechts in. De politie heeft uitgezocht dat ze ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden.