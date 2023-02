Pentagon deelt selfie van piloot met Chinese ballon

De foto werd op 3 februari op ruim 18 kilometer hoogte gemaakt. Op dat moment zweefde de ballon al bijna een week in het Amerikaanse luchtruim. Een dag later zou de ballon uit de lucht geschoten worden door een Amerikaanse straaljager, nadat eerder was besloten om de ballon niet neer te halen. President Biden verklaarde dat het gevaar dat brokstukken schade op land zouden veroorzaken te groot was.

Nadat de ballon eenmaal voor de kust van North Carolina vloog werd hij uit de lucht geschoten. Het Amerikaanse ministerie van defensie kon de brokstukken uit het water halen en aan de FBI overdragen voor onderzoek.