Paashaas levert vreemde lekkernij: Belgische douane onderschept paashazen vol xtc

De paashazen, van België op weg naar Hongkong, wogen al gauw 1 of 2 kilo, schat douanier Pol Meuleneire. „Van 1 kilo maak je 6000 xtc-pillen.” Een pilletje kost een euro of vijf.

België is een vermaard chocoladeland, maar maakt ook meer en meer naam als knooppunt van de drugshandel. Antwerpen streeft Rotterdam voorbij als belangrijkste invoerhaven voor cocaïne uit Latijns-Amerika. En ook synthetische drugs als xtc worden steeds vaker via België verhandeld. Op een pakketje pillen uit België slaan douaniers in het buitenland volgens hun Belgische collega’s nog altijd minder snel aan dan op een uit Nederland, dat al langer geldt als mekka voor drugslaboratoria.

De drugs worden vaak gemaakt in labs in boerenschuren en loodsen op het Nederlandse en Belgische platteland. Klanten van over de hele wereld bestellen online, waarna ze op de post gaan.