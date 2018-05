Familiedrama: moeder dood in garage, kinderen vastgebonden

Ⓒ De Telegraaf

ETTELGEM - UPDATE 15.10 uur - Een vrouw is maandagmiddag levenloos aangetroffen in de garage van een woning in het Vlaamse dorp Ettelgem, vlakbij Brugge. De vermoedelijke moordenaar van de vrouw, haar partner, staat inmiddels met een wapen in de hand op het dak van een gebouw.