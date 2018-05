Eerste vrouwelijke directeur Rode Kruis

Van Schaik is de eerste vrouwelijke directeur in de 151-jarige geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Marieke van Schaik (47) is door het verenigingsbestuur voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Van Schaik, die op 1 september begint, is nu 'managing director' van de Goede Doelen Loterijen. Van Schaik is de eerste vrouwelijke directeur in de 151-jarige geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis.