Den Haag geschokt door onthullingen salafistisch onderwijs

De leider van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, en zijn CU-collega Gert-Jan Segers zijn geschrokken van onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar een vijftigtal van zulke radicaal-islamitische moskeescholen in ons land. Daar krijgen kinderen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen, melden het actualiteitenprogramma en de krant. Zo’n duizend kinderen zouden er na schooltijd en in het weekend bijlessen volgen.

Uit lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat moslimdocenten door het hele land de sharia voorstaan en islamitische wetgeving verheerlijken. Nederland is een ’ongelovig land’ en mensen als homo’s, afvalligen en ’tovenaars’ verdienen volgens het salafistische onderwijsmateriaal de doodstraf. De leerlingen vullen hier zelfs multiple choice vragen over in waarbij ze kunnen kiezen tussen de juiste straf: zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard.

Undercover

De onderzoeksjournalisten van Nieuwsuur en NRC kregen aanvankelijk geen inzage in het lesmateriaal, en deden zich daarom op een later moment voor als ouders die hun kind mogelijk naar de school wilden sturen.

„De inspectie moet in het vervolg kunnen ingrijpen bij dit soort weekendscholen en ander informeel onderwijs”, zegt Dijkhoff. „Vrijheid van onderwijs betekent niet de vrijheid om kinderen tegen onze samenleving op te zetten.”