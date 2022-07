Kamer wil beter inzicht in ict-woud: wildgroei kosten en gebrek aan overzicht

Buitenland

President Italië weigert ontslag premier Draghi

De Italiaanse regeringscrisis is compleet nu de Vijf Sterrenbeweging in de Senaat zich donderdag onthield tijdens een stemming over een belangrijk pakket van steunmaatregelen. Premier Mario Draghi heeft daarop zijn ontslag aangeboden bij de president van Italië Sergio Mattarella. Deze heeft het onts...