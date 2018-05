Burgemeester bij derde slachtoffer steekpartij

Een 31-jarige man had op 5 mei drie mensen neergestoken op het Johanna Westerdijkplein, bij de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor. De politie schoot hem daarna neer. Daarbij zou de man Allahu akbar (Allah is groot) hebben geroepen. Hij werd opgenomen in het penitentiair ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen hoe het nu met de dader gaat en of er al meer bekend is over zijn motief. De man is bij politie en hulpverlening bekend vanwege verward gedrag. Rond het einde van deze week beslist de rechter-commissaris of hij langer moet blijven vastzitten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik