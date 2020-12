‘Managers coronacrisis losgezongen van harde werkelijkheid’

Terwijl ondernemers ten onder gaan aan de lockdown doen OMT-leden merkwaardige uitspraken. Arts-microbioloog Marc Bonten haalde de schouders op over het trage vaccinatieproces in Nederland. „Die twee weken gaan het verschil niet maken”. Viroloog Marion Koopmans bekende op Twitter: ,,Het maart gevoel lijkt er weer te zijn. Dat is mooi!" In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ bekritiseert Telegraafverslaggever Wierd Duk het gebrek aan empathie in de top.