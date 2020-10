Bejaard stel herenigd na 215 dagen gescheiden te zijn door coronavirus

Volgens ABC was het de eerste knuffel van de twee sinds het coronavirus de kop opstak. Joseph was geopereerd en ze mochten elkaar niet zien voordat hij hersteld was. Sindsdien konden de twee alleen bellen of elkaar zien door middel van een raambezoekje.

Maar afgelopen donderdag was het zover. „Eve was door het dolle heen. Ze was waarschijnlijk de hele nacht aan het ijsberen en ze zat in de eetkamer op hem te wachten”, zo laat een medewerker weten. „Joseph was zo emotioneel, het was prachtig om te zien hoeveel hij houdt van zijn vrouw.” In de video is te zien hoe de man emotioneel aan zijn vrouw vertelt hoe hij haar gemist heeft en hoeveel hij van haar houdt.

Het koppel is al sinds de middelbare school bij elkaar. „Eve zat achter me aan en ze stopte daar nooit mee”, aldus Joseph.