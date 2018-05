Volkert van der Graaf wil emigreren

Van der Graaf moet zich eens in de drie weken melden bij de Reclassering in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze meldplicht, zo geeft hij aan, blokkeert zijn wens om uit Nederland te vertrekken. Eerder werd bekend dat hij in Duitsland een nieuw bestaan op zou willen bouwen.

De 48-jarige Van der Graaf werd na het uitzitten van tweederde van zijn straf in 2014 voorwaardelijk in vrijheid gesteld, maar kreeg wel beperkende maatregelen opgelegd. Die vocht hij daarna in diverse kort gedingen tegen Justitie aan, met wisselend succes.