Analyse: koning Charles zal flink aan de bak moeten

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

De Britse vorstin was het boegbeeld van het koninkrijk, zoals ook prinses Beatrix dat als koningin ooit was. Evenals Elizabeth zat Beatrix lang en standvastig op de troon en werd ze net als de Nederlandse vorstin geprezen voor haar werkhouding. Als zulke iconen overlijden of aftreden, zijn er altijd de zorgen over de opvolging.