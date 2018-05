Timmermans hoopt op oplossing Poolse kwestie

Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans is het belangrijkste probleem, de politieke controle over de rechtspraak, is nog onopgelost. Ⓒ EPA

BRUSSEL - In de gesprekken tussen Polen en de Europese Commissie over de rechtsstaat is de laatste weken enige vooruitgang geboekt, maar het belangrijkste probleem, de politieke controle over de rechtspraak, is nog onopgelost. Vicevoorzitter Frans Timmermans zei dat maandag na overleg met de EU-ministers voor Europese Zaken. Hij bracht in december het zwaarste instrument (artikel 7) in stelling, waardoor Polen zijn stemrecht in de EU zou kunnen verliezen.