Halsema’s partner officieel verdachte

Een woordvoerster van het OM in Haarlem bevestigde dit gisteravond.

„Het verhoor met de heer Oey stond gepland voor deze week. Wij hoorden eind vorige week echter dat hij een interview had gegeven aan de NRC en hebben toen het verhoor naar voren gehaald (vóór publicatie van het interview). De heer Oey is daarom afgelopen vrijdag als verdachte gehoord”, aldus de letterlijke verklaring van het OM.

Revolver

In NRC, waarin hij bekende dat de onklaar gemaakte revolver waarmee zijn zoon werd gearresteerd van hem was, zweeg Oey over het verhoor en zijn status als verdachte.

De revolver wordt volgens politiebronnen onderworpen aan een ballistisch onderzoek door politie-experts. Dat houdt grofweg in dat wordt nagegaan hoe het wapen is gebruikt en met welke munitie is geschoten. Ook zoekt de recherche uit of en zo ja in welke films de revolver is gebruikt.