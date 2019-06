Hans Junior Krupe werd neergestoken na een uit de hand gelopen ruzie.

ROME - De 25-jarige Hans Junior Krupe, geboren in Italië, maar met Nederlandse ouders, is zondagavond rondom 22.20 uur om absurde redenen doodgestoken in het plaatsje Veniano in de provincie Como in het uiterste noorden van Italië. In Veniano was nota bene een feest aan de gang.