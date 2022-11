Trump noemt midterms ’erg grote overwinning’ voor hemzelf

De Republikeinen maken op basis van de eerste resultaten goede kans de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terug te winnen. Maar van de verwachte ’rode golf’ was geen sprake, en dat in een politiek klimaat dat gekenmerkt wordt door onzekerheid over inflatie en de economie in het algemeen - sentimenten die doorgaans in het voordeel van de oppositiepartij werken. Bovendien wint de oppositiepartij traditioneel veel zetels bij de eerste tussentijdse verkiezingen van een nieuwe president, in dit geval de in 2021 aangetreden Democraat Joe Biden. In de Senaat moet zelfs nog maar blijken of de Republikeinen überhaupt een meerderheid hebben behaald.

Trump heeft zich actief bemoeid met deze midterms, onder meer door campagne te voeren en nadrukkelijk zijn steun uit te spreken voor bepaalde Republikeinse kandidaten in staten waarvan verwacht werd dat de verschillen tussen Democraten en Republikeinen er klein zouden zijn. Veelal steunde hij kandidaten die publiekelijk de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 weigeren te erkennen, ook wel ’election deniers’ (verkiezingsontkenners) genoemd.

Trumps kandidaten hadden gemengd succes. Zo won de rechts-populistische J.D. Vance, tevens auteur van het boek Hillbilly Elegy, een senaatszetel in Ohio, die daardoor in Republikeinse handen bleef. Maar in Pennsylvania verloor de door Trump enthousiast gesteunde Dr. Oz van de Democraat John Fetterman, die nota bene tijdens de verkiezingscampagne een beroerte had gehad. In het zuidelijke Georgia, niet bepaald een Democratische staat, wist de oud-American football-ster Herschel Walker de zittende Democratische senator Raphael Warnock niet te verslaan. Hun race, die mogelijk bepalend is voor de controle over de Senaat, wordt begin december in een tweede ronde beslist omdat geen van beide kandidaten de in Georgia vereiste 50 procent van de stemmen behaalde.