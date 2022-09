Code geel in noordelijk kustgebied vanwege zware windstoten

Volgens Weer.nl wordt de meeste wind verwacht in het Waddengebied, waarbij in het oostelijk deel windkracht 8 kan ontstaan. Code geel geldt vanaf 14.00 tot 22.00 uur op de Wadden, in Friesland en in Groningen.

De stevige noordwestelijke wind komt volgens het weerbureau door een lagedrukgebied boven Scandinavië en een hogedrukgebied boven Groot-Brittannië. Naar verwachting neemt de wind in de avond en nacht af.

Aankomende week een stuk meer zon

Maandag kan het nog enigszins regenachtig zijn, maar zal het geleidelijker steeds droger worden. Wel wordt het iets warmer dan zondag. Op dinsdag, Prinsjesdag, zal het op veel plaatsen droog zijn. Desondanks kan er aan de kust toch nog een bui vallen, het zal zo’n 18 graden worden.

Woensdag lijkt qua weerbeeld veel op de dinsdag. Op donderdag zal het kwik ietsjes stijgen, de maxima liggen dan rond de 20 graden. De buien trekken gelukkig weg en de zon zal regelmatig doorbreken.