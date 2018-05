Rel om politieauto’s Sint-Maarten gesust

Minister De Weever (Justitie) veroorzaakte vorige week commotie door in het parlement van Sint-Maarten te beweren dat drie auto’s nooit het eiland hebben bereikt. Uit foto’s in handen van De Telegraaf blijkt echter het tegendeel.

De bewindsman heeft aan deze krant laten weten dat er wel degelijk achttien auto’s van de Nationale Politie zijn afgeleverd door het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman. Wel zijn er vier auto’s zodanig beschadigd dat ze voorlopig niet meer gebruikt kunnen worden.

De Weever: ,,Na orkaan Irma waren veel wegen slecht begaanbaar. We gaan de auto’s repareren en ze kunnen later weer worden ingezet. Sint-Maarten is Nederland erg dankbaar voor de gift.”

Na de allesverwoestende orkaan Irma was een groot deel van het wagenpark van de lokale politie vernietigd. Sint-Maarten vroeg Nederland om hulp. De Nationale Politie schonk daarop een aantal auto’s die in ons land al uit de roulatie zouden worden gehaald. Een parlementslid op het eiland suggereerde dat de kwaliteit van de auto’s ver onder de maat was. Door alle onduidelijkheid ontstond in ons land de indruk dat de schenking niet zo gewaardeerd werd.