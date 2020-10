Insta-model jaagt inbrekers huis uit in spervuur: ’Op instinct zoontje beschermd’

Toen de overvallers het huis in renden, riep Ansley Pacheco (26) met overslaande stem: „Niet schieten, mijn zoon is hier!”, zo is te zien op camerabeelden.

Zij is op dat moment in een slaapkamer terwijl haar echtgenoot en 7-jarige zoontje in de woonkamer onder schot worden gehouden.

Het jongetje zat met zijn vader en enkele vrienden de NBA-finale te kijken op tv, vanuit hun huis in Miami. Er werd aangebeld, de overvallers renden naar binnen en dwongen iedereen op de grond. Moeder Ansley hoorde het gebeuren.

Tekst loopt verder. Hieronder ook de videobeelden.

„Ik hoorde ze schreeuwen: get down, get down, geef alles wat je hebt”, haalt Pacheco terug. Zijzelf was halfnaakt in de slaapkamer. „Ik liep naar mijn nachtkastje, pakte de gun en opende de deur. Ik zag een van die jongens. Hij zei dat ik mijn wapen moest laten vallen.”

Dat deed ze niet. Eerst probeerde ze nog te smeken om er geen vuurgevecht van te maken, maar dat ontstond toch. Instagram-model Pacheco vuurde enkele keren. „Uiteindelijk renden ze weg. Mijn man is nog met het pistool achter ze aangegaan.”

Bekijk de beelden:

Pacheco spreekt over ’een instinct’. Ze voelde dat ze haar zoon moest beschermen. Niemand raakte gewond. Wel is veel vernield in het huis. Pacheco en haar man zijn vooral geschrokken door het voorval.