Drie Nederlandse klimmers gered in Italiaanse Alpen

AOSTA - Drie Nederlanders die zaterdagavond in de problemen waren geraakt na een storm op grote hoogte in het Aostadal in Italië, zijn in veiligheid gebracht door de lokale reddingsdiensten. Ze hebben de nacht moeten doorbrengen op een bergkam niet ver van de grens met Zwitserland. Dat schrijft de lokale krant Aosta Cronaca.

