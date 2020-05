Gasexplosie in woning Groningen, vrouw overleden

Volgens woordvoerder Ingrid Coenen van de eenheid Noord-Nederland werd de brandweer aanvankelijk gealarmeerd voor een gaslek in het complex met drie woonlagen. De gasexplosie vond plaats toen de hulpdiensten al aanwezig waren. Daarbij is volgens de brandweer de pui van de woning flink beschadigd. De constructie van de rest van het pand lijkt volgens de brandweer nog in tact.

De burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, kwam ter plaatse. De plek des onheils is ruim afgezet. Op straat zijn veel belangstellenden aanwezig.

Eerdere ontploffing

Buurtbewoner André Hekstra (56) is niet bang, na twee ernstige incidenten in 1,5 week. „Ik woon hier al dertig jaar. Je hebt het in elke wijk. Dat hou je.”

Ⓒ PRONEWS

Gemeenteraadslid Wesley Pechler van de Partij van de Dieren woont naast het appartement dat vorige week ontplofte. „Ik liep er net langs met de hond. Triest. Het lijkt niet dat er een verband is (met het eerdere incident, red.).”

Pechler: „Het gebeurt ook in de rijkste wijken. Er lijkt wel wat meer spanning deze tijd, in heel Nederland. Bizar wel dat het alweer in de wijk is.”