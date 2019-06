’Russisch elektriciteitsnet gehackt’

Het standbeeld van Joeri Gagarin, Rusland eerste kosmonaut, kijkt uit over rokende schoorsteenpijpen van elektriciteitscentrales in Moskou. De centrales zouden gehackt zijn door de Amerikaanse geheime dienst. Ⓒ foto EPA

WASHINGTON - De VS intensiveert de cyberaanvallen op het Russische elektriciteitsnet. De geheime cyberoorlog moet een waarschuwing zijn voor Rusland, dat soortgelijke aanvallen op de VS uitvoert. Dat melden huidige en voormalige functionarissen aan de New York Times.