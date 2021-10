Koopkracht, ook na kabinetsingreep, in rood bij flink stijgende energienota

Dat blijkt uit eerste voorzichtige koopkrachtberekeningen die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd bij de uitleg over de compensatie voor de stijgende energiekosten. De plaatjes zagen er op Prinsjesdag al niet heel florissant uit, door de bank genomen zit er niet meer in dan stilstand of een plusje van 0,1 procent.

Portemonnee

Maar zelfs van dit minimale plusje blijft niks meer over als de energienota zo stijgt als voorspeld. Sterker nog, die kleine plus verandert dan in een min van ruim 0,5 procent. Dat blijkt uit een eerste rekenoefening van het kabinet. Officiële koopkrachtplaatjes mogen ze niet heten, benadrukt staatssecretaris Yesilgöz (Energie), maar ze laten zien wat de stijgende energierekening doet met de portemonnee van mensen.

Het kabinet is bij deze berekening uitgegaan van een gemiddelde stijging van de energienota met 700 euro per jaar, en is daarmee nog voorzichtiger dan de 900 tot 1000 euro die economen voorspellen.

Inkomens

Zonder ingreep van het kabinet was de koopkracht, in deze rekenoefening, door de bank genomen met 1,6 procent gedaald. Vooral lage inkomens hadden het dan moeten ontzien. De maatregelen die het kabinet vrijdag heeft genomen – een hogere belastingteruggave en lagere taks op elektriciteit – dempen deze pijn deels. Maar ook dan blijft er onderaan de streep nog een min van 0,6 procent over.

Het kabinet houdt nog wel een heel flinke slag om de arm. „Deze doorrekening betreft geen nieuwe raming van de koopkracht voor 2022”, benadrukt Yesilgöz. Die verschijnt pas in maart, als het Centraal Planbureau weer zijn nieuwste economische vooruitzichten publiceert.