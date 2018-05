Thuiszorgbedrijf Vérian in surseance

Ⓒ Hollandse Hoogte

APELDOORN - Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn, met 1100 medewerkers in dienst, heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Het financieel noodlijdende bedrijf is niet meer in staat zijn rekeningen te betalen, maakte Vérian bekend.