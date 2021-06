Telecomproviders in Nigeria bevestigen opschorting Twitter

Hij had een kwetsende tweet geplaatst over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf hen de schuld van het escalerend geweld tegen veiligheidstroepen en dreigde met tegenacties door het leger.

Volgens de Nigeriaanse regering wordt het gebruik van het sociale medium in het land gestopt omdat er te veel ondermijnende activiteiten zouden plaatsvinden. Internationale mensenrechtenorganisaties en diplomaten hebben de stap veroordeeld, die volgde op eerdere pogingen van de regering van het dichtstbevolkte land van Afrika om sociale media te reguleren.

De Association of Licensed Telecoms Operators of Nigeria (ALTON) heeft bevestigd dat haar leden formele instructies hebben ontvangen om de toegang tot Twitter op te schorten. De organisatie zei in een verklaring dat een grondige beoordeling van het verzoek was gemaakt en dat leden „in overeenstemming hadden gehandeld.”

Een andere groep van lokale telecombedrijven zegt met de autoriteiten samen te werken om tot een snelle opschorting van Twitter te komen.

Amnesty International veroordeelde de stap en riep Nigeria op om „de onwettige opschorting onmiddellijk ongedaan te maken.”