Noord-Korea vuurde donderdag een Hwasong-17-raket af

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

PYONGYANG - De raket die Noord-Korea donderdag afvuurde, was naar eigen zeggen een Hwasong-17. Dat is zover bekend de grootste intercontinentale ballistische raket waarover het land beschikt. Volgens Pyongyang werd de raket tijdens een oefening afgeschoten als „harde reactie” op de militaire oefeningen die Zuid-Korea en de VS momenteel uitvoeren, meldden staatsmedia.