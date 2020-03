’Gevoelstemperatuur -1 als zomertijd ingaat’

Dat meldt Weeronline. Eerder deze week hadden we twee nachten waarin het kouder was dan alle nachten van afgelopen winter bij elkaar. Maandagnacht werd het -6,1 graden, dinsdagnacht -6,1.

Dat zei overigens meer over de winter, waarin kou en sneeuwpret achterwegen bleven, maar toch.

Zondag, als de zomertijd ingaat, zal de gevoelstemperatuur liggen tussen de -1 tot +3 graden, aldus Weeronline. Dat komt door een stevige wind. Ook trekken ’winterse buien met hagel of zelfs natte sneeuw’ over ons land.

De boosdoener is nog steeds een noordoostenwind die koude Noordpoollucht aanvoert. „Zondag is het voor het gevoel het koudst. Begin van de ochtend voelt het aan alsof het vriest en ’s middags voelt het aan als -1 tot +3 graden.”

Nu eerst: warmer weer

Voordat de kou, regen en mogelijk natte sneeuw ons land dit weekend bereikt, krijgen we eerst zachter weer. Vrijdag wordt het op veel plaatsen 12-14 graden en in Limburg kan het lokaal zelfs 15 graden worden. Ook zaterdag is het met 11-13 nog vrij zacht. Enig minpunt: de poolwind gooit roet in het eten, het voelt minder ’warm’ dan het is.

De voorspellingen voor na dit weekend zijn weinig opbeurend. „Het weerbeeld bestaat in de eerste week van de zomertijd uit veel stapelwolken en soms valt een enkele winterse bui met regen, hagel en natte sneeuw. Het grootste deel van de tijd is het echter droog met stapelwolken en tussendoor zon.”