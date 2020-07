Jumbo maakt flater: rivier blijkt lastige horde

Dat meldt De Gelderlander. Veenendaal ligt niet in de provincie Utrecht, maar in Gelderland. Rhenen en Amerongen zijn ineens de Rijn overgestoken en liggen nu ten zuiden van de rivier.

Ook de Maas blijkt een lastige horde: Boxmeer is aan de verkeerde kant van de rivier terechtgekomen. „Boxmeer ligt toch echt niet in Limburg. De Maas is de grens!”, merkte een Twitteraar afgelopen week al op.

Zetten is tussen Elst en Bemmel geplaatst terwijl die plaatsen tegen elkaar aangedrukt liggen. Zetten ligt een stukje westelijker.

Jumbo is dinsdagochtend niet meteen bereikbaar voor commentaar. De Reis rond de wereld-kaart is een actie bestaande uit twee delen, een wereldkaart en de kaart van Nederland. Klanten kunnen stickers sparen.