RIVM: CO2-afvang bij Tata leidt mogelijk tot meer uitstoot

Dat meldt het RIVM in een nieuw advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in aanloop naar een debat over de toekomst van Tata, dat op donderdag in de Tweede Kamer wordt gehouden.

Kankergevallen

Deze maand concludeerde het Rijksinstituut al dat er te veel zware metalen en gevaarlijke stoffen in de omgeving rond Tata Steel te meten zijn.

De blootstelling aan de hoeveelheden lood in de IJmond vormt zelfs een risico voor de gezondheid van kinderen. Niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes is volgens het RIVM onverantwoord hoog. Het leidt op termijn tot meer kankergevallen bij mensen die hieraan worden blootgesteld, werd gesteld. Het RIVM zag dat hoe dichter men bij de fabriek meet, hoe meer giftige stoffen er worden gevonden.

Naast het uitstoten van metalen en pak’s, stoot Tata ook veel CO2 uit. Lang werd gedacht dat met het afvangen en opslaan van dit broeikasgas in lege gasvelden snel klimaatwinst kan worden geboekt. Een vergunningentraject is daarvoor opgetuigd. Het RIVM pleit nu voor aanvullend onderzoek alvorens nieuwe besluiten over de installaties worden genomen.

’Kijk ook naar productieproces’

Volgens de wetenschappers zal het afvangen van en opslaan van CO2 (een zogeheten CCS-maatregel) ’niet zonder meer gunstig zijn’ voor gezondheid van omwonenden en de omgevingskwaliteit in de IJmond. Het kan juist leiden tot extra emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en fijnstof.

Het RIVM adviseert meer focus op het proces van de staalproductie „dat juist gepaard gaat met voor de gezondheid relevante emissies van fijnstof, pak’s en zware metalen, en de emissies in de afval/reststoffenfase.”

Monitoren

Het RIVM beveelt tevens aan om de daadwerkelijke uitstoot bij de staalfabriek te meten, zodat per maatregel goed gemonitord kan worden wat de effecten zijn. Het flink terugdringen van emissie van bijvoorbeeld fijnstof zal volgens de onderzoekers ’op korte termijn effect kunnen hebben op acute gezondheidsklachten’ zoals luchtwegklachten.

Ook legt het RIVM een direct verband tussen emissies vanuit de fabriek en ziektegevallen in de regio. „Fijnstof, pak’s en metalen dragen echter ook bij aan het risico op gezondheidseffecten die pas op de langere termijn optreden. Zo is de luchtverontreiniging van 20-40 jaar geleden zeer waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor een gedeelte van de verhoogde incidenties van longkanker die momenteel worden gevonden”, staat in het advies.

Tot slot raadt het RIVM aan in de toekomst niet alleen naar klimaat, milieu en gezondheidseffecten te kijken, maar ook effecten op de externe veiligheid te onderzoeken. „Ook dat hoort tot het in beeld brengen van effecten voor de directe leefomgeving. Zo brengt het werken met waterstof andere risico’s met zich mee.”